РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Электричество отключат у части жителей Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - У части жителей Атырау 8 февраля отключат электричество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба городского акимата, 8 февраля в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и линиях электропередачи, будут произведены плановые отключения электроэнергии.

    С 09:00 до 12:30 в микрорайоне Самал на улицах №8, №9 «Г», №15, №7, №12 и №10.

    С 14:00 до 17:30 в микрорайоне Атырау.

    С 09:00 до 12:30 в микрорайоне Мирас по улице Кунанбаева.

    С 10:00 до 17:00 часов в пригородных поселках Акжар и Аксай.

    Напомним, 10 января 2021 года в 19:25 по столичному времени, в условиях аномальных погодных явлений, произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ «Индер-Атырау», с отделением Атырауской и Мангыстауской областей на изолированную работу.

    После аварии незапланированные отключения электроэнергии в разных микрорайонах города стали частым явлением.


    Теги:
    Атырауская область Энергетика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!