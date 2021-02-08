Электричество отключат у части жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - У части жителей Атырау 8 февраля отключат электричество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба городского акимата, 8 февраля в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и линиях электропередачи, будут произведены плановые отключения электроэнергии.

С 09:00 до 12:30 в микрорайоне Самал на улицах №8, №9 «Г», №15, №7, №12 и №10.

С 14:00 до 17:30 в микрорайоне Атырау.

С 09:00 до 12:30 в микрорайоне Мирас по улице Кунанбаева.

С 10:00 до 17:00 часов в пригородных поселках Акжар и Аксай.

Напомним, 10 января 2021 года в 19:25 по столичному времени, в условиях аномальных погодных явлений, произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ «Индер-Атырау», с отделением Атырауской и Мангыстауской областей на изолированную работу.

После аварии незапланированные отключения электроэнергии в разных микрорайонах города стали частым явлением.