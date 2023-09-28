По данным пресс-службы Минэнерго РК, подача электричества возобновлена в Караганде. Режим работы ТЭЦ-3 восстанавливается. Причина аварии на электросетях все еще неизвестна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня в 10:12 произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты. В результате чего весь город остался без электричества. Также стало известно, что Каркаралинский и Бухар-Жырауский районы тоже были обесточены.

Также в городе возобновляют работу водоснабжения.

«В связи с аварийным отключением электроснабжения, водопроводные насосные станции ТОО „Караганды Су“ не работали без электричества. По мере возобновления электроснабжения, насосные станции также включаются в работу», - сообщили в пресс-службе ТОО «Караганды Су».

Ранее в пресс-службе акимата Караганды сообщили, что произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ.

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3 города Караганды.

Напомним, вчера несколько улиц Караганды остались под водой после мощного ливня с градом.