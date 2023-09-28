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    12:52, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Подача электричества возобновлена  в Караганде

    Электричество дали на нескольких улицах Караганды
    Фото: Максат Шагырбаев / МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Минэнерго РК, подача электричества возобновлена  в Караганде. Режим работы ТЭЦ-3 восстанавливается. Причина аварии на электросетях все еще неизвестна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня в 10:12 произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты. В результате чего весь город остался без электричества. Также стало известно, что Каркаралинский и Бухар-Жырауский районы тоже были обесточены.

    Также в городе возобновляют работу водоснабжения.

    «В связи с аварийным отключением электроснабжения, водопроводные насосные станции ТОО „Караганды Су“ не работали без электричества. По мере возобновления электроснабжения, насосные станции также включаются в работу»,  - сообщили в пресс-службе ТОО «Караганды Су».

    Ранее в пресс-службе акимата Караганды сообщили, что произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ.

    Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3 города Караганды.

    Напомним, вчера несколько улиц Караганды остались под водой после мощного ливня с градом.

    Теги:
    Карагандинская область Энергетика Караганда
    Автор
    Айзада Агильбаева
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