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    Электрическую подстанцию «Батыс» строят в Костанае

    12 Октября 2022, 07:27

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ход строительства новой подстанции в Костанае проинспектировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выездное рабочее совещание состоялось на территории Индустриальной зоны города Костаная.

    «Для надежности энергосистемы и обеспечения растущих нагрузок электроснабжения города реализуется проект «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Батыс». Проектом предусмотрено строительство трансформаторной подстанции 220/110/10 кВ с 2-мя силовыми автотрансформаторами 220/110/10 кВ мощностью 250 МВА (МегаВольт Ампер) каждый»,- сообщил в Instagram глава региона.

    Строительные работы, как заверил аким области, ведутся по графику.

    «Строительство подстанции увеличит надежность электроснабжения города, разгрузит и создаст резерв на крупных городских подстанциях», - добавил Архимед Мухамбетов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Строительство Костанай
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