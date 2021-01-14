Электрический чан для изготовления кумыса изобрёл карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Преподаватель Карагандинского гуманитарного колледжа Малик Хайролла вместе со своими учениками придумал электрический чан (күбі) для изготовления кумыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особенностью электрического чана является то, что продукт в нём взбивается 60-70 раз за одну минуту.

«Идея с чаном пришла в голову из-за целебных свойств кумыса. Обычно его готовят вручную. Мы с учеником задумались, как бы облегчить труд. Я рассказал ему о конструкции чана. После чего с помощью электричества, не нарушая периодичности и режима приготовления кумыса, мы создали күбі», - рассказывает Малик Хайролла.

Затем проект апробировали, сделали первую модель. После этого несколько раз её видоизменяли, чтобы улучшить.

Другой ученик изобретателя решил сделать күбі, работающий от энергии ветра.

«Мы его протестировали. Он тоже работает. Я хотел получить патент на наши изобретения. Обращался в Министерство юстиции. На тот момент закон об авторском праве ещё не был принят. Я зарегистрировал изобретение, получил какие-то документы и остановился. Можно сказать, я уже на шаг ближе к получению патента», - объясняет изобретатель.

Малик Хайролла также известен как мастер казахских народных инструментов и предметов быта. Он делает кобыз, домбру, астау, конскую упряжь. Есть в его мастерской копилке и мельница из камня. Свою первую домбру Малик Хайролла смастерил, когда учился в седьмом классе.

«И отец, и все мои дедушки были мастерами. Мне от них достался талант и любовь к родной земле. Иногда что-то делаю по вдохновению, а иногда бывает повторение чего-то, переделывание, улучшение. Читаю много литературы», - рассказывает мастер.

Планов у Малика Хайроллы много. Он хочет организовать кочевой музей, где можно было бы воссоздать колесницу кочевого хана, сохранить этнографическую основу юрты.

«Мечтаю, чтобы в Караганде появился памятник домбре, может быть, даже улица. Хорошо, что Елбасы утвердил День домбры, но всё ограничивается только однодневными акциями. Правильно было бы, если бы в школе учили не только игре на домбре, но и обучали детей делать казахские музыкальные инструменты», - говорит Малик Хайролла.