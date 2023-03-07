Электоральные настроения алматинцев: рейтинг партий и одномандатников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Социологическое исследование, проведенное методом телефонного опроса с 1 по 4 марта 2023 года на выборке в 1600 респондентов, показало, что прогнозный уровень явки жителей Алматы на предстоящие выборы составляет 32,8%.

Вопрос звучал следующим образом: «19 марта 2023 года состоятся выборы. Вы примете участие в голосовании?». Данный показатель отражает совокупность таких факторов, как регулярное участие в голосовании на выборах за последние 3 года, участие в конкретных избирательных кампаниях, уровень осведомленности о своем избирательном участке. Самый низкий показатель явки проявляется среди молодежи – 17,1%, наибольшую электоральную активность показывает старшее поколение (61 год и старше) – 49,2%.

В разрезе районов ситуация сложилась следующим образом: Алатауский район – 25,1%, Алмалинский – 28,2%, Ауэзовский – 30,8%, Бостандыкский – 31,4%, Жетысуский – 27,8%, Медеуский – 31,4%, Наурызбайский – 30,4%, Турксибский – 28,9%.

Партийные предпочтения избирателей

Электоральные предпочтения респондентов в Алматы в отношении партий Мажилиса распределились следующим образом. На вопрос: «Если бы Вы пошли на выборы в Мажилис Парламента, то за какую политическую партию Вы бы проголосовали?». 41,7% затруднились ответить, 6,5% отказались от ответа.

Среди горожан, декларирующих готовность голосовать, и определившихся со своим выбором лидирует партия Amanat – 49,0%, следом идет Respublica – 14,5% и ОСДП – 7,2%. Народная партия набрала 4,8% голосов, Ауыл – 4,2%. Минимальные показатели у Ак жол - 2,2% и Байтақ – 1,8%.

По данным опроса 16,3% опрошенных в Алматы намерены голосовать против всех.

Характерно, что за Amanat в Мажилис больше всего готовы голосовать горожане в возрасте 30-45 лет (52,1%) и старше 61 года (56,0%).

В случае с маслихатами ситуация мало отличается от Мажилиса. Вопрос формулировался аналогично. Здесь также значительна доля тех, кто затруднился ответить на вопрос о партийных предпочтениях – 43,7%, отказались от ответа – 6,5%.

Среди горожан, выражающих готовность голосовать, лидирует партия Amanat – 51,9%, далее идет Respublica – 16,2%. НПК набрал 7,6% голосов, Ауыл – 4,9%, Ак жол – 4,2%. Также 15,2% алматинцев будут голосовать против всех.

Довольно интересна ситуация по одномандатным округам. Респондентам был задан вопрос: «Вам известно или нет о том, что согласно новым поправкам к Конституции РК 29 депутатов Мажилиса Парламента будут избираться по одномандатным округам?». Необходимо отметить, что более половины горожан (50,1%) не знают о голосовании по одномандатному округу.

Относительно электоральных предпочтений алматинцев, то в разрезе трех избирательных округов картина сложилась следующим образом. Электоральный рейтинг замерялся с помощью вопроса: «Если бы Вы пошли на выборы в Мажилис Парламента, то за кого из кандидатов в депутаты Мажилиса по Вашему округу Вы бы проголосовали?».

Избирательный округ №3

По избирательному округу №3 наиболее реальными шансами завоевать хотя бы 3% голосов из 37 кандидатов (на момент проведения опроса) имеют только 6 кандидатов.

Первое место со значительным отрывом занимает Ермурат Бапи – 24,2%, на втором месте – кандидат от партии Amanat Руслан Нурлыбаев (11,8%), замыкает тройку лидеров Акболе Абылкасымова с 8,4% голосов избирателей. Четвертую позицию занимает Айгерим Тлеужанова (4,2%), на пятом месте – Инга Иманбаева (3,6%).

37,4% жителей округа, которые собираются принять участие в голосовании, еще не определились со своим выбором.

Избирательный округ №4

Что касается электоральной картины в округе №4, то здесь конкуренция между кандидатами несколько выше: электоральный рейтинг определил 7 фаворитов, получивших свыше 3% поддержки.

Ерлан Стамбеков набрал 7,8% потенциальных голосов, чаще всего это старшее поколение (19,0%), русские (11,3%), пенсионеры (19,5%), жители Алмалинского района (9,0%). У Тоғжан Қожалы – 6,6%. Далее следует кандидат от партии Amanat Байсақова Зүлфия – 6,2%. Бокаев Санжар и Достияров Абзал набрали 5,8% и 5,6% соответственно. За Серика Абдрахманова готовы отдать свои голоса 5,2% избирателей.

Замыкает семерку лидеров Арайлым Назарова – 4,4%. Еще не определились с электоральным выбором практически половина жителей округа (47,2%).

Избирательный округ №5

В округе №5 восемь лидеров электоральной гонки демонстрируют высокую степень конкуренции. Тройка лидеров имеет минимальный разрыв между собой. По итогам опроса лидирует Бақытжан Базарбек, набрав 8,8%, (чаще это 46-60-летние (23,3%) и 30-45-летние (16,5%), работающие в частной сфере (17,1%), домохозяйки (21,6%), жители Медеуского района (16,5%). За ним следует Матаев Асет (8,6%), он пользуется поддержкой равномерно среди всех возрастов, социальных групп и обоих районов округа. На третьем месте – Олжас Сулеймен (8,4%).

Позиции с 4 по 8 заняли кандидат от партии Amanat Хикметов Аскар (5,2%), Егеубаева Динара(4,4%), Мухтар Тайжанов (3,4%), Мэлс Елеусизов (3,2%), Барысов Айбек (3,0%).

Еще не определились с выбором более трети жителей округа, собирающихся прийти на избирательные участки 19 марта – 36,8%.

По итогам опроса можно сделать три основных вывода.

ПЕРВОЕ. Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют партии Amanat, Respublica и ОСДП.

ВТОРОЕ. Партийные кандидаты в одномандатных округах не могут похвастаться высоким уровнем поддержки. Здесь избиратели склонны поддержать самовыдвиженцев. При этом алматинцы отдают свои предпочтения тем кандидатам, которые внесли свой личный вклад в развитие родного города.

ТРЕТЬЕ. Все три округа Алматы демонстрируют разную степень накала политической борьбы за мандат в Парламенте. Наиболее острая борьба развернулась в округе №5, наиболее предсказуема ситуация в округе №3.

Опрос проведен Научно-исследовательской ассоциацией «Институт демократии» с 1 по 4 марта 2023 года в Алматы. Выборка – 1600 респондентов старше 18 лет. В исследовании был применен метод телефонного опроса.

Статистическая погрешность составляет ± 2,5%.

Опрос проведен с официального уведомления ЦИК № ОСК-08-19/219 от 13.02.2023 г.