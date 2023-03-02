Электоральную культуру обсудили эксперты КИСИ в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане состоялось заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Новая гражданская культура: электоральное поведение накануне выборов», передает МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие руководство области, эксперты КИСИ при Президенте РК, представители общественных организаций и профессиональных союзов Улытауской области.

Избирательная кампания показывает, что курс на политическую модернизацию, заданный Главой государства, дает свои плоды. Активные граждане в законных рамках реализуют свое право быть избранными. Избиратели пристально наблюдают за выступлениями кандидатов и их риторикой. Внедрение смешанной избирательной системы повысило уровень активности в политическом пространстве и создало условия для здоровой политической конкуренции.

Предстоящие парламентские выборы являются важным шагом на пути воплощения курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. Мажилис и маслихаты будут выстроены по-новому, в соответствии с конституционными изменениями, одобренными народом Казахстана на референдуме 2022 года. Для перезагрузки всей политической системы, согласно новым нормам, проводится электоральный цикл, который завершится избранием депутатов Мажилиса и маслихатов.

Активность в публичной политике Казахстана началась еще задолго до объявления выборов, когда были внесены изменения в законы о политических партиях и выборах. Одни политические партии прошли через ребрендинг и смену руководства, другие только появились на политическом поле. Все партии, равно как и беспартийные кандидаты, борются за голоса избирателей в одномандатных округах.

Какую активность проявляют политические партии и кандидаты от одномандатных округов? Что характерно для электоральной культуры в Улытауской области? Каковы ожидания избирателей? С какими вызовами сталкиваются кандидаты? Эти и другие вопросы обсудили эксперты, политологи и представители общественных организаций на заседании «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat».

Заместитель акима Улытауской области Галымжан Кусмангали сказал, что на прошлых выборах было много критики.

«Сейчас, благодаря информационным технологиям, можно сказать, что политическое пространство открыто. С другой стороны, появились фейки и черный PR. Это «болезни развития». Сегодня актуален вопрос о том, насколько наши граждане и кандидаты готовы к новому политическому строю», – отметил Галымжан Кусмангали.

По мнению директора Жезказганского колледжа бизнеса и транспорта Светланы Жумкиной, необходимо формировать этические нормы в обновленной политической культуре.

«Депутаты, будучи государственными служащими, подчиняются официально принятой этике. В то же время кандидаты также должны продемонстрировать свою высокую политическую культуру. Цель депутатов – служить государству, защищать интересы страны», – считает Светлана Жумкина.

Жанар Салыкова, руководитель аппарата Жезказганского филиала профсоюза «Кәсіп Қорған», выразила надежду на то, что предстоящие выборы пройдут на качественно новом уровне.

«Надо понимать, что получение депутатского кресла не самоцель. Идущие на выборы кандидаты должны спросить себя: «Что я могу сделать для общества?». Результаты выборов должны оправдать надежды и ожидания народа», – поделилась Жанар Салыкова.

Председатель ОО «Мейірімді жүрек», главный редактор газеты «Жезказганский вестник» Эльмира Алпанбаева отметила, что политические реформы позволили гражданам активно участвовать в выборах.

«Избиратели доверяют средствам массовой информации. В ходе предвыборной агитации мы на законных основаниях даем равные возможности каждому кандидату доносить до народа свою предвыборную программу. Мы стараемся предоставлять читателям достоверную информацию», – сказала Эльмира Алпанбаева.

Надежда Дисекенова, председатель ОО «Диалог», предложила избирателям обратить внимание на содержание предвыборных программ.

«Важно представлять интересы, не разделяя общество. Политические партии, общественные организации и независимые депутаты должны это четко понимать. Смогут ли обновленные и новые партии сформировать новую политическую культуру? Чтобы не допустить прохождения в Парламент популистов и случайных лиц, избирателям следует голосовать за предвыборные программы», – озвучила мнение Надежда Дисекенова.

Инспектор профсоюза «Кәсіп Қорған» Сакен Смагулов, считает, что нужно поддержать новые политические лица.

«Мы видим положительные результаты политических реформ. Надо поддерживать новых людей в политике, партии, но для того, чтобы завоевать доверие народа, необходимо эффективно работать и достигать реальных результатов. Актуальным является и широкое распространение сведений об этой работе в информационном пространстве. Необходимо быть в курсе работы депутатов народных избранников», – поделился Сакен Смагулов.

«Молодежь знает Президента как реформатора и всячески поддерживает его политику. Для проведения реформ немаловажно и усилие молодежи. Иногда мнение молодежи не доходит до власти. Благодаря реформам молодежь может профессионально участвовать в политике. Я думаю, что молодые кандидаты включили свои идеи и намерения в свои предвыборные программы. Молодежь должна внести свой вклад в реализацию реформ», – отметил заместитель председателя ОО «Жастар Болашақ» Сакен Кайратулы.

Заместитель директора КИСИ при Президенте РК Алуа Жолдыбалина сказала, что важно знать, что происходит в регионах.

«В каждом регионе есть свои проблемы, и структура общества может быть разной. Именно поэтому степень поддержки участвующих в выборах кандидатов от политических партий и по одномандатным округам разная», – сказала Алуа Жолдыбалина.

Руководитель Отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров подчеркнул, что предстоящие выборы напрямую влияют на обновление политической культуры в Казахстане.

«Политические партии и независимые кандидаты борются за голосование избирателей в новом политическом пространстве. Самый важный этап начинается после выборов. Ведь наши граждане оценивают не только работу депутатов, но и все политические реформы», – заключил спикер.

19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.