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Электоральная кампания проходит в правовом поле - Генпрокуратура РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
21 Октября 2022, 21:50
Электоральная кампания проходит в правовом поле - Генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нарушений в период электоральной кампании пока не зафиксировано. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле. Каких-либо нарушений не зафиксировано. Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, а также избирательными комиссиями», - сказал Жандос Умиралиев в ходе заседания ЦИК.

Он также заявил, что по каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами.

Ранее в Генпрокуратуре казахстанцев предупредили об ответственности за нарушение правил предвыборной агитации.

Сегодня в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана.

Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты. Сегодня в 18:00 завершена регистрация кандидатов в Президенты Казахстана.


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