Еле дышат: врачи рассказали о состоянии пациентов с КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные врачи рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Шакизада Жусупова работает старшей медсестрой в Многопрофильной городской детской больницы №3, которая не так давно была перепрофилирована под ковидный стационар. Детей эта больница уже не принимает, но «скорые» не прекращают завозить на носилках тяжелых и крайне тяжелых пациентов с КВИ.

«Люди думают, что эпидемия позади, но никуда она не ушла. Мы ежедневно, видим, как пациентам тяжело, как они мучаются. Больно смотреть, когда под аппаратом ИВЛ они еле дышат. Мы уже не знаем, как обращаться к населению. Тяжело приходится доносить, что мы каждый день видим перед глазами», - говорит медсестра.

В этом стационаре находится самое большое количество заболевших КВИ – 270 человек. Реанимационные койки занимают пациенты с тяжелым течением заболевания.

«Мы ежедневно переживаем с пациентами их боль. Ведь в первую очередь мы такие же люди, которые желают и молятся, чтобы все были здоровы. Как врачей наша главная цель - поставить скорее на ноги пациента, возвратить в семьи. Знаете, с какой радостью мы провожаем их из больницы, смотрим в их счастливые глаза?!» - делится переживаниями Шакизада Жусупова.

Но, по словам медсестры, радоваться долго не приходится. Потому что на освободившиеся койки почти сразу поступают новые тяжелые пациенты.

«Если бы каждый видел и знал работу медработников, всем было бы наглядно, как обстоят дела. Проблема в том, что люди не слушают рекомендации врачей, не соблюдают элементарные требования профилактики. Соблюдая санитарные нормы - пациент обезопасит и себя, и окружающих», - утверждает она.

На сегодня по городу Нур-Султану 1 255 пациентов находятся в больницах с КВИ. Из них 104 пациента находятся в отделении реанимации, что составляет 53% загруженности реанимационных коек. На ИВЛ за жизнь борются 24 человека. В лечении коронавирусных больных в столице задействовано 15 стационаров.

Превалирует возрастная категория старше 60 лет (77%) – 80 пациентов.

Необходимо отметить, что все тяжелые больные – 104 человека имеют 1-2 и более сопутствующих заболеваний. 70% пациентов в течение трех суток после госпитализации переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Для стабилизации ситуации и победы над COVID-19 в городе проходит массовая вакцинация горожан. По поручению акима столицы Алтая Кульгинова, количество пунктов вакцинации увеличено почти в три раза - до 100. Время работы прививочных пунктов в организациях ПМСП увеличено с 8 до 24 часов. Кроме того, пункты вакцинации развёрнуты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Khan Shatyr». В скором времени они также откроются в ТРЦ «Keruen», «Abu-Dabi Plaza». График работы таких пунктов в ТРЦ - с 10:00 до 22:00 часов.