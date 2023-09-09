Елдоса Коспаева и всех участников его ОПГ поместили в СИЗО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор, передает МИА «Казинформ».

Напомним, преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории г. Алматы и Алматинской области. Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших противоправной деятельности продолжается.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.