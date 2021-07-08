Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Елдос Жумагулов: Акимы станут ближе к народу

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Июля 2021, 21:45
Елдос Жумагулов: Акимы станут ближе к народу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 25 июля стартуют прямые выборы акимов сельских округов, сёл и посёлков. В преддверии важного политического события своё мнение высказал Елдос Жумагулов, политолог, старший преподаватель кафедры политологии и социологии КарУ имени Е. А. Букетова.

Он отметил, что подобные выборы важны в первую очередь для народа.

«Какие плюсы в прямых выборах? Во-первых, возрастёт ответственность акимов перед населением, ведь именно народ выберет и выдвинет их. Они будут находиться в прямом подчинении не у вышестоящих органов, а у народа. Во-вторых, население сможет активно участвовать в жизнедеятельности родного села. Ведь, выбирая акима, сельчане уполномочивают его отстаивать свои интересы, улучшать качество жизни», – отметил Елдос Жумагулов.

Кроме того, немаловажным является пункт «Против всех», добавил спикер. Это даёт сельчанам право выразить своё недоверие кандидатам, при этом не оспаривая самого факта выборов.

Стоит отметить, что 25 июля в Карагандинской области планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тыс. человек, из которых избирателей – свыше 81 тыс. В проведении выборов будут задействованы 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.


Карагандинская область   Выборы-2021   Выборы акимов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области