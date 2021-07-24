+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 34 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елдос Сметов: Я боролся за «золото»

24 Июля 2021 20:58
Поделиться:
Елдос Сметов: Я боролся за «золото»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своими эмоциями после победы в Олимпийских играх в Токио поделился Елдос Сметов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана одна «бронза»
Милад Карими вышел в три финала на Олимпиаде в Токио Стали известны судьи матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат» Пловец Баландин не вышел в полуфинал Олимпиады-2020

«Выражаю всем благодарность за поддержку. Это моя вторая Олимпиада. Я боролся за «золото». Сделал все, что мог. Но удостоился «бронзы», рад, что получил медаль. Конечно же, лучше вернуться в страну с медалью, чем без», - сказал Елдос Сметов в ходе телемоста с Токио.

Напомним, сегодня в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана одна «бронза»
Милад Карими вышел в три финала на Олимпиаде в Токио
Стали известны судьи матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат»
Пловец Баландин не вышел в полуфинал Олимпиады-2020
Популярное
1 Карантин ужесточат с 26 июля в Алматы
2 Новое постановление: карантин ужесточают в Нур-Султане
3 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
4 Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр
5 Казахстан блистал сегодня на открытии Олимпиады - Ольга Рыпакова
Читайте также
Первую для Казахстана медаль в Токио выиграл Елдос Сметов
Дзюдоист Сметов поборется за «бронзу» Олимпиады-2020 в Токио
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив