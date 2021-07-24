Елдос Сметов: Я боролся за «золото»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своими эмоциями после победы в Олимпийских играх в Токио поделился Елдос Сметов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю всем благодарность за поддержку. Это моя вторая Олимпиада. Я боролся за «золото». Сделал все, что мог. Но удостоился «бронзы», рад, что получил медаль. Конечно же, лучше вернуться в страну с медалью, чем без», - сказал Елдос Сметов в ходе телемоста с Токио.

Напомним, сегодня в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.