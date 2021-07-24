Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпийских играх-2020 продолжается турнир по дзюдо, где участие принимают и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец Елдос Сметов провел поединок четвертьфинальной стадии весовой категории до 60 кг, на которой его соперником стал южнокорейский спортсмен Ким Вон Джин. Итогом встречи стала победа Сметова. Его соперником в полуфинале станет японец Наохиса Такато. Утешительные и призовые схватки начнутся в вечерней сессии (с 14:00 по времени Нур-Султана).

Напомним, что в своем стартовом противостоянии Елдос уверенно взял верх над турком Мирхаджем Аккушем.

Ранее представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира.

Также с победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов. В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.