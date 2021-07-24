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Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2020

24 Июля 2021 10:49
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Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпийских играх-2020 продолжается турнир по дзюдо, где участие принимают и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанец Елдос Сметов провел поединок четвертьфинальной стадии весовой категории до 60 кг, на которой его соперником стал южнокорейский спортсмен Ким Вон Джин. Итогом встречи стала победа Сметова. Его соперником в полуфинале станет японец Наохиса Такато. Утешительные и призовые схватки начнутся в вечерней сессии (с 14:00 по времени Нур-Султана).

Напомним, что в своем стартовом противостоянии Елдос уверенно взял верх над турком Мирхаджем Аккушем.

Ранее представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира.

Также с победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов. В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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