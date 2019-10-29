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Елдос Сметов - второй: Международная федерация дзюдо обновила мировые рейтинги

29 Октября 2019 15:08
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Елдос Сметов - второй: Международная федерация дзюдо обновила мировые рейтинги

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировые рейтинги после прошедшего в Абу-Даби турнира Grand Slam, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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После победы на престижном турнире Гусман Кыргызбаев поднялся на 3 позиции вверх и теперь занимает восьмую строчку мирового рейтинга.

Елдос Сметов, завоевавший пятое место в Абу-Даби, расположился на втором месте рейтинга.

Казахстанские дзюдоисты в обновленном рейтинге занимают следующие позиции:

60 кг

Елдос Сметов – 2 (5481)

Гусман Кыргызбаев – 8 (4026)

66 кг

Ерлан Серикжанов – 9 (3456)

Елдос Жумаканов – 13 (3209)

73 кг

Жансай Смагулов – 26 (2050)

81 кг

Дидар Хамза – 19 (2528)

Руслан Мусаев – 42 (1280)

90 кг

Ислам Бозбаев – 11 (3462)

-100 кг

Виктор Демьяненко – 48 (953)

+100 кг

Ерасыл Кажыбаев – 34 (1481)

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Ключевые слова: Спорт,
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