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вчера 23:48
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Елдос Сметов - второй: Международная федерация дзюдо обновила мировые рейтинги
ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировые рейтинги после прошедшего в Абу-Даби турнира Grand Slam, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
После победы на престижном турнире Гусман Кыргызбаев поднялся на 3 позиции вверх и теперь занимает восьмую строчку мирового рейтинга.
Елдос Сметов, завоевавший пятое место в Абу-Даби, расположился на втором месте рейтинга.
Казахстанские дзюдоисты в обновленном рейтинге занимают следующие позиции:
60 кг
Елдос Сметов – 2 (5481)
Гусман Кыргызбаев – 8 (4026)
66 кг
Ерлан Серикжанов – 9 (3456)
Елдос Жумаканов – 13 (3209)
73 кг
Жансай Смагулов – 26 (2050)
81 кг
Дидар Хамза – 19 (2528)
Руслан Мусаев – 42 (1280)
90 кг
Ислам Бозбаев – 11 (3462)
-100 кг
Виктор Демьяненко – 48 (953)
+100 кг
Ерасыл Кажыбаев – 34 (1481)
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