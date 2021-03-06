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    19:00, 05 Март 2021 | GMT +6

    Елдос Сметов стал вторым на Grand Slam в Ташкенте

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте в рамках мирового турнира серии Grand Slam состоялся финал в весовой категории до 60 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Золотую медаль разыгрывали казахстанец Елдос Сметов и японец Рюдзю Нагаяма. Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл. Рюдзю удержал в итоге свое преимущество, оставив Сметова с серебряной медалью.


    До 60 килограммов:

    1. Рюдзю Нагаяма (Япония);

    2. Елдос Сметов (Казахстан);

    3. Лука Мхедзе (Франция);

    3. Кемран Нуриллаев (Узбекистан).


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