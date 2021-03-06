19:00, 05 Март 2021 | GMT +6
Елдос Сметов стал вторым на Grand Slam в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте в рамках мирового турнира серии Grand Slam состоялся финал в весовой категории до 60 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Золотую медаль разыгрывали казахстанец Елдос Сметов и японец Рюдзю Нагаяма. Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл. Рюдзю удержал в итоге свое преимущество, оставив Сметова с серебряной медалью.
До 60 килограммов:
1. Рюдзю Нагаяма (Япония);
2. Елдос Сметов (Казахстан);
3. Лука Мхедзе (Франция);
3. Кемран Нуриллаев (Узбекистан).