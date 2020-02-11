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Елдос Сметов сохранил за собой второе место в мировом рейтинге

11 Февраля 2020 14:33
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Елдос Сметов сохранил за собой второе место в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо обновила мировые рейтинги после турнира Большого шлема в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Жансай Смагулов, который завоевал «серебро» на турнире «Большого Шлема» в Париже, набрал 700 очков и поднялся на семь позиций в мировом рейтинге. На данный момент Смагулов занимает 24-ое место.

Бронзовый призер «Grand-Slam» в Париже Елдос Сметов набрал 500 очков и сохранил второе место в рейтинге.

Предлагаем вашему вниманию места казахстанских дзюдоистов в мировом рейтинге (ТОП-50):

60 кг:

Елдос Сметов - 2 место (5868 баллов)

Гусман Кыргызбаев - 7 (4345)

66 кг

Ерлан Серикжанов - 10 (3805)

Елдос Жумаканов - 18 (2775)

73 кг

Жансай Смагулов - 24 (2553)

81 кг

Дидар Хамза - 25 (2186)

Руслан Мусаев - 45 (1109)

90 кг

Ислам Бозбаев - 19 (2673)

100 кг

Айбек Серикбаев - 48 (1050)

+100 кг

Ерасыл Кажибаев - 37 (1423)


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Ключевые слова: Спорт,
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