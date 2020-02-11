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Елдос Сметов сохранил за собой второе место в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо обновила мировые рейтинги после турнира Большого шлема в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Жансай Смагулов, который завоевал «серебро» на турнире «Большого Шлема» в Париже, набрал 700 очков и поднялся на семь позиций в мировом рейтинге. На данный момент Смагулов занимает 24-ое место.
Бронзовый призер «Grand-Slam» в Париже Елдос Сметов набрал 500 очков и сохранил второе место в рейтинге.
Предлагаем вашему вниманию места казахстанских дзюдоистов в мировом рейтинге (ТОП-50):
60 кг:
Елдос Сметов - 2 место (5868 баллов)
Гусман Кыргызбаев - 7 (4345)
66 кг
Ерлан Серикжанов - 10 (3805)
Елдос Жумаканов - 18 (2775)
73 кг
Жансай Смагулов - 24 (2553)
81 кг
Дидар Хамза - 25 (2186)
Руслан Мусаев - 45 (1109)
90 кг
Ислам Бозбаев - 19 (2673)
100 кг
Айбек Серикбаев - 48 (1050)
+100 кг
Ерасыл Кажибаев - 37 (1423)
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