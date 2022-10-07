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    20:16, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Елдос Сметов принес Казахстану вторую «бронзу» чемпионат мира по дзюдо

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов стал бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В главной для себя схватке турнира он встретился с Дильшодбеком Баратовым из Узбекистана. Основное время закончилось без набранных очков.

    Однако в дополнительное время Сметов провел прием, который принес ему победный балл - бронзовая медаль.

    Теперь в активе Казахстана две награды. Ранее третьей стала Абиба Абужакынова.




    Фото: olympic.kz

    Теги:
    Дзюдо Спорт Главная для mail.ru
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