Елдос Сметов принес Казахстану вторую «бронзу» чемпионат мира по дзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов стал бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В главной для себя схватке турнира он встретился с Дильшодбеком Баратовым из Узбекистана. Основное время закончилось без набранных очков.

Однако в дополнительное время Сметов провел прием, который принес ему победный балл - бронзовая медаль.

Теперь в активе Казахстана две награды. Ранее третьей стала Абиба Абужакынова.













Фото: olympic.kz