20:16, 06 Октябрь 2022 | GMT +6
Елдос Сметов принес Казахстану вторую «бронзу» чемпионат мира по дзюдо
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов стал бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В главной для себя схватке турнира он встретился с Дильшодбеком Баратовым из Узбекистана. Основное время закончилось без набранных очков.
Однако в дополнительное время Сметов провел прием, который принес ему победный балл - бронзовая медаль.
Теперь в активе Казахстана две награды. Ранее третьей стала Абиба Абужакынова.
Фото: olympic.kz