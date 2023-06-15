Елдос Сметов не примет участие в Qazaqstan Barysy Grand Slam из-за травмы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев объяснил, почему Елдос Сметов не примет участия в турнире «Qazaqstan Barysy Grand Slam», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, Елдос Сметов был травмирован во время схватки в Ташкенте. Позже он повторно получил травму, когда боролся в турнире Masters в конце года. С этого года при поддержке Федерации Елдос Сметов получает лечение. До этого проходил восстановление в Париже, сейчас в нашей стране. Он готовится в Алматы по индивидуальному плану. Многие задаются вопросом: «почему Елдос не борется?». Хотя он и не участвует в этом соревновании, он вместе со сборной. Он готовится к августовскому турниру Мастерс», - отметил Асхат Житкеев на брифинге с участием представителей СМИ.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо предположил, что в следующем году Елдос Сметов может принять участие в Олимпийских играх в Париже и стать чемпионом.

Напомним, 8 июня определился состав сборной Казахстана на турнир Grand Slam по дзюдо в Астане. В этом соревновании, дающем очки в мировом и олимпийском рейтингах, честь Казахстана будут защищать лидеры национальной сборной, а также молодые спортсмены.