Елдос Сметов и Галия Тынбаева с победы стартовали на ЧМ по дзюдо

Сегодня, 19 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) стартовал чемпионат мира по дзюдо. Казахстанцы Елдос Сметов и Галия Тынбаева выиграли на нем первые схватки, передает агентство Kazinform со ссылкой Национальный олимпийский комитет РК.

Е. Сметов, выступающий в весе до 60 килограммов, на старте оказался сильнее Дука Дата Чу (Вьетнам). Во втором раунде ему будет противостоять Вон Джин Ким из Южной Кореи.

Галия Тынбаева (до 48 килограммов) выиграла у бразильянки Аманды Лимы. Следующей ее соперницей станет испанка Лаура Мартинез Абеленда.