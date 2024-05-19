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    13:30, 19 Май 2024 | GMT +6

    Елдос Сметов и Галия Тынбаева с победы стартовали на ЧМ по дзюдо

    Елдос Сметов
    Фото: НОК РК

    Сегодня, 19 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) стартовал чемпионат мира по дзюдо. Казахстанцы Елдос Сметов и Галия Тынбаева выиграли на нем первые схватки, передает агентство Kazinform со ссылкой Национальный олимпийский комитет РК.

    Е. Сметов, выступающий в весе до 60 килограммов, на старте оказался сильнее Дука Дата Чу (Вьетнам). Во втором раунде ему будет противостоять Вон Джин Ким из Южной Кореи.

    Галия Тынбаева (до 48 килограммов) выиграла у бразильянки Аманды Лимы. Следующей ее соперницей станет испанка Лаура Мартинез Абеленда.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ОАЭ Дзюдо Чемпионат мира
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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