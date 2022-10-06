16:25, 06 Октябрь 2022 | GMT +6
Елдос Сметов и Абиба Абужакынова поборются за «бронзу» ЧМ по дзюдо
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Елдос Сметов и Абиба Абужакынова выступят в схватке за третье место на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В утешительном раунде весовой категории до 60 кг Елдос Сметов оказался сильнее испанца Франсиско Гарригоса. За «бронзу» он будет биться против Дильшодбека Баратова из Узбекистана.
У женщин в весе до 48 кгАбужакынова в полуфинале уступила японке Нацуми Цуноде. Теперь ей предстоит сразиться за третье место.
Фото: olympic.kz