Елдос Сметов и Абиба Абужакынова поборются за «бронзу» ЧМ по дзюдо

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Елдос Сметов и Абиба Абужакынова выступят в схватке за третье место на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В утешительном раунде весовой категории до 60 кг Елдос Сметов оказался сильнее испанца Франсиско Гарригоса. За «бронзу» он будет биться против Дильшодбека Баратова из Узбекистана.