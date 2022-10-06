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    16:25, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Елдос Сметов и Абиба Абужакынова поборются за «бронзу» ЧМ по дзюдо

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Елдос Сметов и Абиба Абужакынова выступят в схватке за третье место на чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В утешительном раунде весовой категории до 60 кг Елдос Сметов оказался сильнее испанца Франсиско Гарригоса. За «бронзу» он будет биться против Дильшодбека Баратова из Узбекистана.

    У женщин в весе до 48 кгАбужакынова в полуфинале уступила японке Нацуми Цуноде. Теперь ей предстоит сразиться за третье место.



    Фото: olympic.kz






    Теги:
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