РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:16, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Елдос Наширали назначен председателем Правления МИА «Казинформ»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК от 4 октября 2021 года председателем Правления Акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ» назначен Елдос Наширали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    До этого Елдос Наширали занимал должность заместителя председателя Правления Акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ».
    Нового председателя информационного агентства коллективу представил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев.

    Вице-министр отметил большой опыт работы Елдоса Наширали на руководящих должностях в сфере информации.

    В 2010 году Елдос Наширали занимал должность главного эксперта Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

    В 2012 году работал Экспертом Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

    В период с 2012 по 2016 года являлся Экспертом, консультантом, инспектором Пресс-службы Президента Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 2016 по 2018 года Директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

    С 2019 по 2021 год являлся Управляющим директором АО «Агентство «Хабар».

    2 июня 2021 года назначен на должность заместителя председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ».



    Теги:
    Назначения Главная СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!