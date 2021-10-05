Елдос Наширали назначен председателем Правления МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК от 4 октября 2021 года председателем Правления Акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ» назначен Елдос Наширали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

До этого Елдос Наширали занимал должность заместителя председателя Правления Акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ».

Нового председателя информационного агентства коллективу представил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев.

В 2010 году Елдос Наширали занимал должность главного эксперта Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В 2012 году работал Экспертом Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. В период с 2012 по 2016 года являлся Экспертом, консультантом, инспектором Пресс-службы Президента Администрации Президента Республики Казахстан. С 2016 по 2018 года Директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. С 2019 по 2021 год являлся Управляющим директором АО «Агентство «Хабар». 2 июня 2021 года назначен на должность заместителя председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ».



Вице-министр отметил большой опыт работы Елдоса Наширали на руководящих должностях в сфере информации.