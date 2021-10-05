Елдос Наширали назначен председателем Правления МИА «Казинформ»
До этого Елдос Наширали занимал должность заместителя председателя Правления Акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ».
Нового председателя информационного агентства коллективу представил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев.
Вице-министр отметил большой опыт работы Елдоса Наширали на руководящих должностях в сфере информации.
В 2010 году Елдос Наширали занимал должность главного эксперта Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
В 2012 году работал Экспертом Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
В период с 2012 по 2016 года являлся Экспертом, консультантом, инспектором Пресс-службы Президента Администрации Президента Республики Казахстан.
С 2016 по 2018 года Директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
С 2019 по 2021 год являлся Управляющим директором АО «Агентство «Хабар».
2 июня 2021 года назначен на должность заместителя председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ».