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Елдос Наширали назначен председателем Комитета информации МИОР РК

15 Февраля 2023, 17:09
Елдос Наширали назначен председателем Комитета информации МИОР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приказом министра информации и общественного развития РК Наширали Елдос Бигельдиулы назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

Елдос Наширали родился в 1984 году в Жамбылской области.

Окончил Таразский государственный педагогический институт, университет Мэсси.

Трудовую деятельность начал в 2005 году менеджером в частной компании.

2006-2007 гг. — главный специалист акимата города Тараза.

В 2010-2012 гг. работал в структуре Министерства культуры и информации.

2012-2016 гг. — эксперт отдела внутренней политики; эксперт, консультант, инспектор пресс-службы Администрации Президента РК.

В 2016-2018 гг. — директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

2018-2021 гг. — управляющий директор, заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».

2021-2022 гг. — заместитель председателя правления, и.о председателя, председатель правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ», АО «Qazcontent».

С декабря 2022 года и по настоящее время занимал должность директора департамента международного сотрудничества и протокола Министерства информации и общественного развития РК.


Фото: primeminister.kz


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