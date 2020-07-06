Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

ElbasymenBirge: активисты «Jas Otan» поздравили Елбасы в соцсетях

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Июля 2020, 23:20
ElbasymenBirge: активисты «Jas Otan» поздравили Елбасы в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня столицы и 80-летнего юбилея Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева жасотановцы запустили челлендж #ElbasymenBirge в социальных сетях Instagram и Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках челленджа было опубликовано более 100 видеороликов с участием деятелей культуры и спорта, инфлюенсеров, молодых предпринимателей, государственных служащих и молодежи со всех регионов Казахстана. Спикеры видеороликов, будучи в футболке с изображением Елбасы, поделились своими воспоминаниями, связанными с Н.А. Назарбаевым (встречи, выступления на форумах/мероприятиях, получение наград и другие).

Кроме того, сотрудники и активисты молодежного крыла «Jas Otan» опубликовали поздравительные посты под хэштегом #ElbasymenBirge, где отмечается вклад Елбасы в становление РК. В данной акции приняли участие более 3 тысяч активных членов молодежного крыла, которые опубликовали более 500 постов в социальных сетях Instagram и Facebook. Жасотановцы поделились своими воспоминаниями и выразили теплые пожелания Елбасы.

В челлендже приняли участие киноактриса, заслуженный деятель Казахстана, обладательница приза Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, призёр Олимпийских игр, чемпион Азии, чемпион и призёр международных турниров Акжурек Танатаров, исполнительный директор общественного объединения «Ассоциация стипендиантов международной стипендии Президента РК «Болашак» Лаура Демесинова, председатель ОФ «Лига волонтеров» Айсулу Ерниязова, руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана Даулет Карибек и другие.


Нур Отан   Дата   День столицы   Молодежь   Первый Президент - Елбасы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны