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Елбасы выйдет победителем – Иван Сауэр о болезни Нурсултана Назарбаева

18 Июня 2020 19:08
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Елбасы выйдет победителем – Иван Сауэр о болезни Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина», Почётный гражданин Акмолинский области, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», обладатель орденов «Парасат», «Отан» Иван Сауэр прокомментировал известие о том, что Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Назарбаев болен коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня пришла печальная весть для всех нас – казахстанцев. Мы привыкли к тому, что наш Елбасы непобедим и не подвержен никаким влияниям и воздействиям. Он всегда из любой ситуации выходит победителем. Мы надеемся, что так будет и в этот раз. Для нашего коллектива, для нашей агрофирмы и лично для меня Елбасы – не просто Первый Президент страны, а гораздо больше и шире», - сказал Иван Сауэр корреспонденту «Казинформа» в телефонном разговоре.

«Потому что все последние 30 лет никакое сколько-нибудь значимое событие у нас не происходило без его благословения, указаний, поддержки и направления. И мы верим, что Елбасы справится с пандемией и выйдет победителем», - добавил он.

Напомним, сегодня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.


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#Акмолинская область   #Коронавирус   #Первый Президент - Елбасы  
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Азамат Сыздыкбаев

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