Елбасы высказался относительно кандидатуры будущего Премьер-Министра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента. В ходе заседания Елбасы высказался относительно кандидатуры будущего Премьер-Министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«Мое мнение – следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности, Правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если Президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Первый Президент Казахстана принял участие в заседании парламентской фракции партии «Nur Otan». В ходе заседания фракции Председатель партии «Nur Otan» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента.