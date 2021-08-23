+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 31 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной Султана Оразалина

23 Августа 2021 13:02
Поделиться:
Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной Султана Оразалина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Султана Оразалина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев присвоил Алибеку Днишеву звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
«Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров Глава государства выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина Скончался известный ученый-филолог Султан Оразалин

Разделяя горечь утраты, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя, литературного критика, тележурналиста, заслуженного деятеля Казахстана Султана Шариповича Оразалина.

«Всю свою сознательную жизнь Султан Шарипович посвятил сферам литературы и культуры, особое внимание уделяя развитию казахского телевидения и радио. Будучи высоким профессионалом и талантливой личностью, он успешно совмещал творчество и государственную деятельность.

Его авторские программы, познавательные телепередачи и литературные труды, раскрывающие актуальные социальные проблемы общества, не теряют своей ценности и поныне», - говорится в телеграмме.

Елбасы выразил уверенность в том, что память о достойном человеке, завоевавшем симпатию общественности как умелый организатор и искусный интервьюер, навсегда останется в сердцах людей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Наука   #Культура   #Первый Президент - Елбасы   #Утраты  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев присвоил Алибеку Днишеву звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
«Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров
Глава государства выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина
Скончался известный ученый-филолог Султан Оразалин
Популярное
1 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
2 Сколько казахов проживает в Узбекистане
3 Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
4 Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
5 Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области
6 Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Читайте также
Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
Казахстанские каскадеры снялись в голливудском фильме «Кодекс киллера»
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области
Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив