РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:48, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Первый Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы.

    «Пройдя большой трудовой путь от бухгалтера до министра финансов Казахской ССР, он внес весомый вклад в развитие данной сферы. Я хорошо знал Александра Ефимовича по совместной работе в Совете Министров республики. Его отличали высокий профессионализм, глубокая компетентность, принципиальность, прекрасные человеческие качества. Светлая память об Александре Бацуле навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал», - говорится в телеграмме.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!