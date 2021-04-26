Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Первый Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы.

«Пройдя большой трудовой путь от бухгалтера до министра финансов Казахской ССР, он внес весомый вклад в развитие данной сферы. Я хорошо знал Александра Ефимовича по совместной работе в Совете Министров республики. Его отличали высокий профессионализм, глубокая компетентность, принципиальность, прекрасные человеческие качества. Светлая память об Александре Бацуле навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал», - говорится в телеграмме.