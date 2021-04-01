Елбасы выразил соболезнования семье Шот-Амана Валиханова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося архитектора, общественного деятеля Шот-Амана Валиханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Как отмечается, Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине лауреата Государственной премии, одного из авторов герба независимого Казахстана Шот-Амана Идрисовича Валиханова.

«Шот-Аман Идрисович был человеком, внесшим своим многогранным талантом, высоким интеллектом и трудолюбием большой вклад в развитие национальной архитектуры. Он был руководителем творческой группы, построившей Монумент Независимости в Алматы, а также автором множества памятников и архитектурных объектов, ставших культурным достоянием нашей страны. За свою жизнь он воспитал много талантливых учеников и оставил ряд научно-исследовательских работ. Верю, что его яркий образ навсегда останется в памяти нашего народа», - говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня стало известно о том, что скончался известный архитектор Шот-Аман Уалиханов.