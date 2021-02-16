Елбасы выразил соболезнования родным и близким Шомишбая Сариева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося заслуженного деятеля Казахстана, известного поэта Шомишбая Сариева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шомишбай Нагашыбайулы – видный представитель казахской поэзии, он внес значительный вклад в развитие национальной литературы и духовности, как истинный патриот нашей независимой страны оставил после себя большое наследие. Он был известен многочисленным читателям, как автор лирических поэм и множества текстов песен. Уверен, что память о талантливом литераторе, одаренном и благородном человеке, заслужившем горячее внимание общества, останется в памяти народа», – говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня стало известно о кончине заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева.