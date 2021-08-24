Елбасы выразил соболезнования родным и близким Надира Надирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан Надирова Надира Каримовича. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Посвятив свою жизнь развитию фундаментальной нефтяной науки и инженерного дела, Надир Каримович достиг значимых профессиональных высот и широкого признания научной общественности. Являясь умелым организатором и авторитетным наставником, подготовил целый ряд научных и педагогических кадров. Будучи почетным президентом Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана, внес большой вклад в укрепление общественного согласия и межнационального единства в стране», - говорится в телеграмме.