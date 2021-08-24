Новости
Елбасы выразил соболезнования родным и близким Надира Надирова
24 Августа 2021 18:10
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан Надирова Надира Каримовича. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Новости по темеГлава государства выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина Академик Торегельды Шарманов награжден премией мира и прогресса Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Мишустиным
«Посвятив свою жизнь развитию фундаментальной нефтяной науки и инженерного дела, Надир Каримович достиг значимых профессиональных высот и широкого признания научной общественности. Являясь умелым организатором и авторитетным наставником, подготовил целый ряд научных и педагогических кадров. Будучи почетным президентом Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана, внес большой вклад в укрепление общественного согласия и межнационального единства в стране», - говорится в телеграмме.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной Султана Оразалина
- Академик Торегельды Шарманов награжден премией мира и прогресса
- Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Мишустиным
- 18 карагандинцев, награждённых медалями Елбасы, получили образовательные гранты
- Архивное фото Нурсултана Назарбаева появилось в Сети
- Девять тонн благотворительной помощи доставили в Улытауский район Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047