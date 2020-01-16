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Елбасы выразил соболезнования родным и близким Ибрагима Жангуразова

16 Января 2020 20:23
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Елбасы выразил соболезнования родным и близким Ибрагима Жангуразова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Социалистического Труда, общественного деятеля Ибрагима Жангуразова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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«Ибрагим Даутович был достойным сыном своего народа. Благодаря особому трудолюбию и упорству он прошел путь от простого зоотехника до руководителя крупной производственной компании, стал депутатом, который пользовался высоким доверием избирателей. Он внес значительный вклад в процветание страны, в развитие земледелия и животноводства, а также в укрепление единства и дружбы народов. Его плодотворная деятельность была отмечена высокими наградами. Уверен, что его достойный жизненный путь всегда будет служить примером для молодого поколения», - говорится в телеграмме.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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