Елбасы выразил соболезнования родным и близким Ибрагима Жангуразова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Социалистического Труда, общественного деятеля Ибрагима Жангуразова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Ибрагим Даутович был достойным сыном своего народа. Благодаря особому трудолюбию и упорству он прошел путь от простого зоотехника до руководителя крупной производственной компании, стал депутатом, который пользовался высоким доверием избирателей. Он внес значительный вклад в процветание страны, в развитие земледелия и животноводства, а также в укрепление единства и дружбы народов. Его плодотворная деятельность была отмечена высокими наградами. Уверен, что его достойный жизненный путь всегда будет служить примером для молодого поколения», - говорится в телеграмме.