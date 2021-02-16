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    11:15, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Елбасы выразил соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине бывшего государственного деятеля Петра Петровича Нефедова.

    «Пройдя большой трудовой путь от проходчика шахты до главы крупного промышленного региона республики – Карагандинской области, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.

    Его всегда отличали богатый производственный опыт и знания, высокий профессионализм и организаторские способности.

    Светлая память о Петре Петровиче Нефедове сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Акимат Карагандинская область Главная
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