Елбасы выразил соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине бывшего государственного деятеля Петра Петровича Нефедова.

«Пройдя большой трудовой путь от проходчика шахты до главы крупного промышленного региона республики – Карагандинской области, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.

Его всегда отличали богатый производственный опыт и знания, высокий профессионализм и организаторские способности.

Светлая память о Петре Петровиче Нефедове сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.