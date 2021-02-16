11:15, 16 Февраль 2021 | GMT +6
Елбасы выразил соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким экс-акима Карагандинской области Петра Нефедова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Первый Президент Казахстана с прискорбием воспринял весть о кончине бывшего государственного деятеля Петра Петровича Нефедова.
«Пройдя большой трудовой путь от проходчика шахты до главы крупного промышленного региона республики – Карагандинской области, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.
Его всегда отличали богатый производственный опыт и знания, высокий профессионализм и организаторские способности.
Светлая память о Петре Петровиче Нефедове сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.