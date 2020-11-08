Новости
Елбасы выразил соболезнования родным и близким Бижамал Рамазановой
8 Ноября 2020 19:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Бижамал Рамазановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Новости по темеНурсултан Назарбаев поздравил коллектив газеты «Экспресс К» со 100-летним юбилеем Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве Бюро Политсовета партии «Nur Otan» Елбасы направил телеграмму соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану
Нурсултан Назарбаев отметил, что Бижамал Рамазанова всегда с честью выполняла возложенные на нее обязанности и внесла существенный вклад в процветание страны.
Первый Президент Казахстана выразил уверенность, что ее светлый образ навсегда останется в памяти людей.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Как узнать, сколько человек прописаны в квартире – специалисты СКО
- Какие области РК в антилидерах по нарушениям карантинных требований за неделю
- В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
- Пресечена работа 23 незаконно функционирующих в ночное время заведений в Алматы
- На обвинение в незаконной установке платных парковок ответили в ТОО «Парковочное пространство Астаны»
- Побег посетителей через забор от карантинного рейда сняли на видео в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047