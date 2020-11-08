Елбасы выразил соболезнования родным и близким Бижамал Рамазановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Бижамал Рамазановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Бижамал Рамазанова всегда с честью выполняла возложенные на нее обязанности и внесла существенный вклад в процветание страны.

Первый Президент Казахстана выразил уверенность, что ее светлый образ навсегда останется в памяти людей.