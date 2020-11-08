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Елбасы выразил соболезнования родным и близким Бижамал Рамазановой

8 Ноября 2020 19:15
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Елбасы выразил соболезнования родным и близким Бижамал Рамазановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Бижамал Рамазановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Нурсултан Назарбаев отметил, что Бижамал Рамазанова всегда с честью выполняла возложенные на нее обязанности и внесла существенный вклад в процветание страны.

Первый Президент Казахстана выразил уверенность, что ее светлый образ навсегда останется в памяти людей.


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#Общество   #Первый Президент - Елбасы  
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