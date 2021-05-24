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Елбасы выразил соболезнования родным и близким академика Исы Байтулина

24 Мая 2021, 19:48
Елбасы выразил соболезнования родным и близким академика Исы Байтулина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного ученого, доктора биологических наук, академика Национальной академии наук Исы Байтулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«Посвятив свою жизнь научным исследованиям, Иса Омарович внес значительный вклад как в развитие отечественной ботаники, так и в подготовку квалифицированных специалистов. Он принимал активное участие в создании научной школы, был автором множества монографий, а также воспитал талантливых учеников, продолжающих его дело.

Уверен, что имя и образ Исы Омаровича Байтулина навсегда останутся в памяти людей», - говорится в телеграмме.


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