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Елбасы выразил соболезнования Президенту ОАЭ в связи с кончиной его брата
19 Ноября 2019 13:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Объединённых Арабских Эмиратов в связи с кончиной шейха Султана бен Заида аль Нахаяна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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Елбасы выразил соболезнования Президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Халифе бен Заиду аль Нахаяну в связи с кончиной его брата шейха Султана.
«Шейх Султан оставил свой след в истории как выдающаяся личность, внесшая особый вклад в становление и процветание Объединённых Арабских Эмиратов. Уверен, что его яркий образ навсегда останется в памяти Вашего народа», - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Арабские эмираты, Первый Президент - Елбасы,
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