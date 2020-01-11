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Елбасы выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной Султана

11 Января 2020 14:41
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Елбасы выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине правителя Султаната Оман Султана Кабуса бен Саида Аль Саида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

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«Он внес значимый вклад в укрепление сотрудничества и развитие отношений, основанных на взаимной дружбе и доверии между Казахстаном и Оманом.

Уверен, что Султан Кабус останется в памяти людей честным и мудрым правителем, любившим свою страну и народ.

В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, я выражаю соболезнования народу Омана, родным и близким Султана», - говорится в телеграмме.

Напомним, государственные СМИ Омана сообщили, что сегодня Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым правителем государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.


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Ключевые слова: Общество,
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