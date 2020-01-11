Елбасы выразил соболезнования народу Омана в связи с кончиной Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине правителя Султаната Оман Султана Кабуса бен Саида Аль Саида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
«Он внес значимый вклад в укрепление сотрудничества и развитие отношений, основанных на взаимной дружбе и доверии между Казахстаном и Оманом.
Уверен, что Султан Кабус останется в памяти людей честным и мудрым правителем, любившим свою страну и народ.
В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, я выражаю соболезнования народу Омана, родным и близким Султана», - говорится в телеграмме.
Напомним, государственные СМИ Омана сообщили, что сегодня Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым правителем государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
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