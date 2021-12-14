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Елбасы: Выпускники филиала МГУ вносят достойный вклад в развитие и процветание Казахстана

14 Декабря 2021 15:55
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Елбасы: Выпускники филиала МГУ вносят достойный вклад в развитие и процветание Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) с 20-летием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Торжественное мероприятие по случаю 20-летия казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова стартовало в Нур-Султане.

Среди гостей торжественного собрания – государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев, представители Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, депутатского корпуса Парламента Республики Казахстан, Посольства России, Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, а также выпускники Казахстанского филиала МГУ разных лет, преподаватели, студенты.

Обращение Нурсултана Назарбаева к коллективу казахстанского филиала МГУ зачитал государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

«Коллективу казахстанского филиала МГУ имени Л. В. Ломоносова. Поздравляю вас с 20-летием основания казахстанского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова. Создание данного высшего учебного заведения по моей инициативе и при поддержке Президента РФ Владимира Путина явилось ярким примером дружбы и стратегического партнерства наших стран. Символично, что мое выступление в 1994 году с идеей создания Евразийского союза состоялось в Московском университете. А ныне его филиал ведет плодотворную деятельность в центре Евразии, служа ее практической реализации», - говорится в приветствии Первого Президента - Елбасы.

По словам Нурсултана Назарбаева, выпускники филиала вносят достойный вклад в развитие и процветание Казахстана, который отмечает в эти дни 30-летие Независимости.

«Уверен, что формирование широко и современно мыслящих специалистов, проведение совместных научных исследований будут способствовать дальнейшему росту потенциала вуза как одного из лидеров отечественного высшего образования. Желаю коллективу казахстанского филиала МГУ новых успехов и достижений на благо нашей страны и продвижения казахстанско-российского сотрудничества», - пожелал Елбасы.


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#Образование   #Вузы   #Юбилей   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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