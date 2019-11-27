Елбасы встретится с одаренной молодежью в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев проведет встречу с одаренной молодежью. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

«Сегодня Елбасы встретится с лауреатами Фонда Первого Президента и одаренной молодёжью», - говорится в сообщении.



