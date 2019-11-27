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Елбасы встретится с одаренной молодежью в столице
27 Ноября 2019 15:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев проведет встречу с одаренной молодежью. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
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«Сегодня Елбасы встретится с лауреатами Фонда Первого Президента и одаренной молодёжью», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Молодежь, Первый Президент - Елбасы,
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