+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы встретится с одаренной молодежью в столице

27 Ноября 2019 15:53
Поделиться:
Елбасы встретится с одаренной молодежью в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев проведет встречу с одаренной молодежью. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Новости по теме

Елбасы встретился с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным
В Нур-Султане проводится книжная выставка «Елін сүйген Елбасы» Выставка «Елбасы и культура» открылась в Национальном музее РК Как отметят День Первого Президента в столице

«Сегодня Елбасы встретится с лауреатами Фонда Первого Президента и одаренной молодёжью», - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Молодежь, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив