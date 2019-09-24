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Елбасы встретился со спикером Меджлиса аш-Шура Саудовской Аравии

24 Сентября 2019 16:29
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Елбасы встретился со спикером Меджлиса аш-Шура Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия Абдуллой Аль-Шейхом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе встречи Елбасы выразил признательность Абдулле Аль-Шейху за визит и участие в совещании спикеров стран Евразии.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул дружеский характер отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Первый Президент также напомнил, что руководство Саудовской Аравии активно поддерживало нашу страну в первые годы независимости.

«Мы с глубоким уважением относимся к Саудовской Аравии. На заре независимости ваша страна оказала нам большую поддержку. Мы хорошо помним это», - сказал Елбасы.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Первый Президент - Елбасы,
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