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Елбасы встретился с Верховным муфтием
26 Февраля 2020 16:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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Во время встречи собеседники обсудили текущее положение в религиозной сфере и уделили внимание мерам, направленным на сохранение исторического и духовного богатства Казахстана.
Также Первый Президент Казахстана поздравил Наурызбая кажы Таганулы с избранием на должность председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия.
«Поздравляю с назначением. Знаю, что Вы обладаете соответствующими знаниями и опытом. Желаю успехов в Вашей деятельности», - сказал Елбасы.
Ключевые слова: Религия, Первый Президент - Елбасы,
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