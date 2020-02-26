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Елбасы встретился с Верховным муфтием

26 Февраля 2020 16:30
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Елбасы встретился с Верховным муфтием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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Во время встречи собеседники обсудили текущее положение в религиозной сфере и уделили внимание мерам, направленным на сохранение исторического и духовного богатства Казахстана.

Также Первый Президент Казахстана поздравил Наурызбая кажы Таганулы с избранием на должность председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия.

«Поздравляю с назначением. Знаю, что Вы обладаете соответствующими знаниями и опытом. Желаю успехов в Вашей деятельности», - сказал Елбасы.


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Ключевые слова: Религия, Первый Президент - Елбасы,
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