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    17:20, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Елбасы встретился с Верховным имамом университета «Аль-Азхар» Шейхом Ахмедом ат-Тайебом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча состоялась после пятничного намаза в стенах Главной мечети столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам межконфессионального диалога в мире и особо подчеркнули важную роль в этом процессе проводимого в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Первый Президент Казахстана поделился воспоминаниями о ходе становления отношений между Казахстаном и Египтом, в том числе в сфере высшего образования.

    Нурсултан Назарбаев также выразил поддержку основным тезисам выступления Ахмеда ат-Тайеба на Съезде, отметив актуальность обеспечения открытости диалога между религиозными лидерами.


    Фото: elbasy.kz





    Теги:
    Первый Президент - Елбасы Главная Елбасы
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