Елбасы встретился с Такео Кавамурой в Японии
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с председателем Японской парламентской лиги дружбы с Республикой Казахстан Такео Кавамурой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Елбасы в Instagram.
В ходе встречи Елбасы отметил результаты деятельности Японской парламентской лиги дружбы по укреплению сотрудничества между двумя государствами.
«В последний визит Премьер-Министра Синдзо Абэ в Казахстан мы значительно упрочили наше стратегическое партнёрство. Многое изменилось в нашем экономическом сотрудничестве. Сейчас я совершаю визит по приглашению Правительства для участия в церемонии интронизации Императора Нарухито», — сказал Первый Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую важность дальнейшего развития межпарламентских отношений во благо процветания народов Казахстана и Японии, сообщается на сайте primeminister.kz
В свою очередь, Такео Кавамура положительно отметил темпы роста Казахстана, достигнутые за годы независимости под руководством Первого Президента. Кроме того, председатель Японской парламентской лиги дружбы подробно рассказал о результатах своего последнего визита в Казахстан и состоявшихся встречах в рамках поездки.
- Елбасы встретился с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ
- Университет Цукуба является востребованным среди казахстанцев – Елбасы
- Казахстан получит передовой японский опыт в области архивации данных – Нурсултан Назарбаев
- Елбасы: Казахстан рассматривает Японию в качестве одного из важнейших партнеров в Азии
- Нурсултан Назарбаев стал Почетным доктором университета Цукуба
- Император Японии Нарухито объявил о вступлении на престол
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана