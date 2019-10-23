Елбасы встретился с Такео Кавамурой в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с председателем Японской парламентской лиги дружбы с Республикой Казахстан Такео Кавамурой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Елбасы в Instagram.

В ходе встречи Елбасы отметил результаты деятельности Японской парламентской лиги дружбы по укреплению сотрудничества между двумя государствами.

«В последний визит Премьер-Министра Синдзо Абэ в Казахстан мы значительно упрочили наше стратегическое партнёрство. Многое изменилось в нашем экономическом сотрудничестве. Сейчас я совершаю визит по приглашению Правительства для участия в церемонии интронизации Императора Нарухито», — сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую важность дальнейшего развития межпарламентских отношений во благо процветания народов Казахстана и Японии, сообщается на сайте primeminister.kz

В свою очередь, Такео Кавамура положительно отметил темпы роста Казахстана, достигнутые за годы независимости под руководством Первого Президента. Кроме того, председатель Японской парламентской лиги дружбы подробно рассказал о результатах своего последнего визита в Казахстан и состоявшихся встречах в рамках поездки.