Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Елбасы встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Марта 2022, 22:11
Елбасы встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье. Участники форума, среди которых главы государств и правительств, политики, дипломаты, бизнес-лидеры, ученые и эксперты обсудили широкий круг вопросов в области международных отношений в рамках всеобъемлющей темы «Перекодирование дипломатии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Кроме того, на полях Дипломатического форума Первый Президент Казахстана провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Елбасы поблагодарил Президента Турецкой Республики за приглашение принять участие в международном форуме, подчеркнув значение данного мероприятия в контексте происходящих глобальных геополитических изменений.

photo

В свою очередь, Р. Эрдоган отметил весомый вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие казахстанско-турецких отношений. Президент Турции также дал высокую оценку деятельности Первого Президента Казахстана в деле расширения и углубления интеграционных процессов стран тюркского мира.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув важность предпринимаемых усилий по урегулированию военного конфликта в Украине путем дипломатии и восстановления межгосударственного диалога.

photo

photo

photo


Внешняя политика Казахстана   Турция   Первый Президент - Елбасы   Политика   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане