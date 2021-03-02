Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана

2 Марта 2021, 17:41
Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Перед началом переговоров Елбасы и Президент Кыргызской Республики осмотрели экспозиции, представленные в «Назарбаев Центре».

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызстана.

«Приветствую Вас в Казахстане. Народ Кыргызстана выразил Вам большое доверие на состоявшихся выборах. Желаю Вам успехов на пути построения светлого будущего для Вашего народа», - сказал Первый Президент Казахстана.

photo


Елбасы отметил высокий уровень сотрудничества и партнерства между братскими странами, достигнутый за годы независимости.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул результативность состоявшихся сегодня переговоров между президентами Казахстана и Кыргызстана, указав на важность дальнейшего наращивания бизнес-контактов и укрепления экономических отношений.

В свою очередь Садыр Жапаров выразил благодарность Первому Президенту Казахстана за его созидательный труд во благо построения и укрепления отношений между двумя народами.

photo


«Уважаю Вас не только как лидера Центральной Азии, но и как авторитетного политика мирового уровня. Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами», - сказал Президент Кыргызской Республики.

photo

photo


Напомним, сегодня, 2 марта, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации.


Кыргызстан   Первый Президент - Елбасы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде