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Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым

14 Октября 2019 21:30
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Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

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В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую важность дальнейшего углубления тюркской интеграции.

«Казахстан сотрудничает со всеми странами Тюркского мира. Я инициировал создание многих институтов Совета. Самое важное - обеспечить мир и согласие между нашими странами», - сказал Елбасы.


В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков отметил вклад Первого Президента Казахстана в укрепление сотрудничества стран Тюркского мира и поздравил Елбасы с присвоением статуса Почетного Председателя ССТГ.

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Ключевые слова: Азербайджан, Первый Президент - Елбасы,
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