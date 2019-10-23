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Елбасы встретился с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ

23 Октября 2019 14:11
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Елбасы встретился с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Первого Президента РК в Instagram.

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Первый Президент Казахстана поблагодарил Синдзо Абэ за приглашение принять участие в церемонии интронизации Императора Нарухито.

Синдзо Абэ выразил поддержку антиядерным инициативам Казахстана и предпринимаемым мерам по противодействию распрастранению ОМУ.


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Ключевые слова: Япония, Первый Президент - Елбасы,
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