Елбасы встретился с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с Премьер-Министром Японии Синдзо Абэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Первого Президента РК в Instagram.

Первый Президент Казахстана поблагодарил Синдзо Абэ за приглашение принять участие в церемонии интронизации Императора Нарухито.

Синдзо Абэ выразил поддержку антиядерным инициативам Казахстана и предпринимаемым мерам по противодействию распрастранению ОМУ.



