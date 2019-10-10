Елбасы встретился с Премьер-Министром Монголии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК-Елбасы.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан и Монголия являются исторически близкими народами.

«С первых дней независимости я старался укреплять отношения Казахстана и Монголии. Мы исторически близкие народы. Сто двадцать тысяч граждан Монголии казахской национальности – это «живой мост» между нашими странами. У Вас состоялись переговоры с Премьер-Министром Казахстана. Также Вы планируете принять участие в бизнес-форуме. На сегодняшний день уровень торговли между нашими странами очень низкий. Уверен, что Вы решите все вопросы», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Премьер-Министр Монголии выразил Первому Президенту Казахстана признательность за оказанный теплый прием и встречу на столь высоком уровне.

«Я очень рад тому, что нахожусь в Казахстане с официальным визитом. Я признателен Вам за нашу встречу. Уверен, что мой первый визит позволит углубить наши отношения и поднять их новый качественный уровень. Я горжусь тем, что воочию увидел успехи Казахстана, достигнутые под Вашим руководством», - сказал Ухнаагийн Хурэлсух.