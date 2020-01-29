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Елбасы встретился с председателем Высшего Судебного Совета Талгатом Донаковым

29 Января 2020 16:30
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Елбасы встретился с председателем Высшего Судебного Совета Талгатом Донаковым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Высшего Судебного Совета Талгатом Донаковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Во время встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о ходе реализации реформы судебной системы и мероприятий Плана нации в части подбора и подготовки судейских кадров.

«Высший Судебный Совет осуществляет подбор судейских кадров. Эта работа должна быть объективной. Судьи должны отбираться в соответствии с реальным конкурсом. Они должны быть образованными, честными, уметь работать с людьми», – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Талгат Донаков рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению прозрачности отбора судей.

«Ситуация меняется. Растет доверие к судьям. Работа стала максимально объективной и прозрачной. Создана специальная конкурсная комиссия, в которую вошли не только судьи, но и представители юридической общественности, HR-специалисты, независимые эксперты. Те кадры, которые сегодня идут в суды более подготовлены, ответственны», – сказал председатель Высшего Судебного Совета.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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