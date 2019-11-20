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Елбасы встретился с председателем Верховного суда

20 Ноября 2019 16:57
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Елбасы встретился с председателем Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

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В ходе встречи были обсуждены результаты проведения реформы судов и всей судебной системы страны.

Первый Президент Казахстана отметил важность принятия мер по обеспечению верховенства закона и повышению доверия народа к судам.

«Все намеченные направления работы правильные. Сегодня перед судьями стоит непростая задача. Люди в поисках справедливости обращаются в суды. Здесь самое главное – это обеспечение справедливого правосудия. Все должно быть в рамках закона», - сказал Елбасы.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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