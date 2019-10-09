Елбасы встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Первый Президент Казахстана подчеркнул важность применения международного опыта по борьбе с коррупцией в рамках повышения эффективности деятельности агентства.
«Мы приняли все необходимые меры для улучшения системы противодействия коррупции. Однако нам необходимо и дальше продолжать изучать опыт зарубежных стран и внедрять самые лучшие практики по борьбе с этим видом преступности», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости вовлечения общественности в процесс борьбы с коррупционными проявлениями.
«Народ должен активно противодействовать коррупции. Нужно своевременно сообщать о таких правонарушениях, а государство должно поддерживать активных граждан», - сказал Елбасы.
В ходе встречи А. Шпекбаев также доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации совместно с центральными государственными органами и акиматами регионов проекта «Адалдық алаңы».
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