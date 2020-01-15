Елбасы встретился с Нурланом Нигматулиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана встретился с председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация об исполнении фракцией партии Nur Otan поручений, данных на совещании осенью прошлого года.

Елбасы подчеркнул важность продолжения работы по своевременному реагированию депутатов партии на запросы населения.

«Необходимо повернуться к людям, к населению, жить их заботами. Это задача партии, а также ее депутатов всех уровней. Это наш общий долг», - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость обеспечения слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти для достижения экономического роста и повышения благосостояния людей.

«Сейчас стоит задача обеспечить новый рост экономики. Парламент и партия должны думать об этом вместе», - сказал Елбасы.

Также Нурсултан Назарбаев отметил, что стоит обратить внимание на вопрос повышения роли Парламента.

«Парламент должен играть ключевую роль в формировании Правительства. Следует вместе принимать законы, программы и отвечать перед народом», - подчеркнул Первый Президент Казахстана.

Во время встречи Нурлан Нигматулин проинформировал Елбасы об итогах региональных поездок депутатов Мажилиса и рассказал о текущей законотворческой работе нижней палаты Парламента.

«Начиная с пятого января все депутаты, в том числе депутаты фракции партии, объехали все регионы страны, посетили все отдаленные населенные пункты. За эти дни состоялось порядка полутора тысяч встреч депутатов с гражданами страны. На этих встречах поднималось множество вопросов, в том числе по новому формату социальной помощи, новому Кодексу о здравоохранении, обеспечению занятости населения. Все мнения и предложения людей будут учтены в предстоящей законотворческой работе. В целом с сентября прошлого года Мажилисом было взято в работу 97 законопроектов, 37 из них уже одобрено и направлено в Сенат Парламент», - сказал председатель Мажилиса.